Fenerbahçe'nin kupa finali kamp kadrosu açıklandı! Altay Bayındır sürprizi...

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Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da açıklandı.

Bir süredir sakat olan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique de kamp kadrosunda yer aldı. Düğün izni alan Joshua King ve Miguel Crespo, İzmir'e götürülmedi.