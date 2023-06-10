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Fenerbahçe'nin kupa finali kamp kadrosu açıklandı! Altay Bayındır sürprizi...

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#Fenerbahçe#Ziraat Türkiye Kupası#İzmir
Fenerbahçenin kupa finali kamp kadrosu açıklandı Altay Bayındır sürprizi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 16:19

Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hazırlıklarını tamamladı. İzmir'e gidecek kafile açıklandı.

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Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da açıklandı.

Bir süredir sakat olan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique de kamp kadrosunda yer aldı. Düğün izni alan Joshua King ve Miguel Crespo, İzmir'e götürülmedi.

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#Fenerbahçe#Ziraat Türkiye Kupası#İzmir

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