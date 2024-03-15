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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçı öncesi erteleme kararı çıktı

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki maçı öncesi erteleme kararı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 20:08

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un lig maçı ertelendi.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki PAOK maçı ertelendi.

Kuranın çekilmesinin ardından Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Olympiakos'un lig maçı için erteleme kararı çıktı.

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ERTELEME KARARI

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Yunanistan Futbol Federasyonu, 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan PAOK-Olympiakos maçını erteledi.

Olympiakos gibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden PAOK da çeyrek finalde Club Brugge ile eşleşmişti.

İLK MAÇTA YUNANİSTAN'DA

Fenerbahçe, Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan'da, 18 Nisan'da ise Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos

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