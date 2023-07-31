×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin hedefi 70 milyon Euro

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Arda Güler
Fenerbahçenin hedefi 70 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

Sarı lacivertliler transfer satışlarında rekora koşuyor. Arda, Szalai, Bruma ve Berisha’yı da satarak 52.8 milyon Euro’yu kasasına koyan Kanarya, İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerle birlikte Batshuayi ve Altay’ı da satarsa hedefine ulaşacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe bu sezon Real Madrid’e gönderdiği Arda Güler’den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile rekor kırarken, rekor bu rakamla da sınırlı kalmadı. Sarı lacivertliler genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha’yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti. Hoffenheim’e gönderilen Atilla Szalai’nin bonservisi için 12.3 milyon Euro alacak olan Kanarya, Braga formasını giyecek olan Bruma’dan 6.5 milyon Euro, Augsburg’a transfer olan Mergim Berisha’nın bonservisinden 4 milyon Euro elde edecek.

Gözden KaçmasınFilenin Efeleri, Challenger Kupasında şampiyon oldu A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligine yükselmeye hak kazandıFilenin Efeleri, Challenger Kupası'nda şampiyon oldu! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne yükselmeye hak kazandıHaberi görüntüle

7 OYUNCU DAHA GÖNDERiLEBiLiR

Böylece sattığı 4 oyuncu için 52.8 milyon Euro gibi rekor bir gelir elde eden Fenerbahçe’nin hedefi bu rakamı en az 70 milyon Euro seviyelerine çıkarmak. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimler Wilian Arao, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Nazım Sangare ile Lens’in radarında olan Batshuayi ve Manchester United’in kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır da ayrılırsa tarihi gelire imza atılacak. Tüm bu oyuncuların istenilen rakamlara satılması durumunda 70 milyon Euro barajının da aşılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!