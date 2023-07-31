Fenerbahçe'nin hedefi 70 milyon Euro

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Fenerbahçe bu sezon Real Madrid’e gönderdiği Arda Güler’den kasasına girecek 30 milyon Euroyu bulacak (20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus) rakam ile rekor kırarken, rekor bu rakamla da sınırlı kalmadı. Sarı lacivertliler genç yıldızın dışında Attila Szalai, Bruma ve Mergim Berisha’yı da satarak hatırı sayılır bir gelir elde etti. Hoffenheim’e gönderilen Atilla Szalai’nin bonservisi için 12.3 milyon Euro alacak olan Kanarya, Braga formasını giyecek olan Bruma’dan 6.5 milyon Euro, Augsburg’a transfer olan Mergim Berisha’nın bonservisinden 4 milyon Euro elde edecek.

7 OYUNCU DAHA GÖNDERiLEBiLiR

Böylece sattığı 4 oyuncu için 52.8 milyon Euro gibi rekor bir gelir elde eden Fenerbahçe’nin hedefi bu rakamı en az 70 milyon Euro seviyelerine çıkarmak. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimler Wilian Arao, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Nazım Sangare ile Lens’in radarında olan Batshuayi ve Manchester United’in kadrosuna katmak istediği Altay Bayındır da ayrılırsa tarihi gelire imza atılacak. Tüm bu oyuncuların istenilen rakamlara satılması durumunda 70 milyon Euro barajının da aşılması bekleniyor.

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