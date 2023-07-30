Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda şampiyon oldu! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne yükselmeye hak kazandı

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Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımınız, şampiyonluk mücadelesinde Katar ile karşılaştı.
Challenger Kupası’nda Filenin Efeleri, finalde Katar'ı 13-25, 25-21, 18-25, 25-22 ve 9-15’lik setlerle 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.
Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.
MİLLETLER LİGİ'NE YÜKSELDİK
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
YARI FİNALDE UKRAYNA'YI GEÇTİK
Ay-yıldızlı ekibimiz, CEV Altın Lig finalinde mağlup ettiği Ukrayna'yı Challenger Kupası'nda da üzdü. Nefes kesen karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Filenin Efeleri, adını finale yazdırdı.
A Millilerin rakibi Katar ise Şili'yi 3-0 yenerek final biletini aldı.