Fenerbahçe'nin gözdesi Rade Krunic için sıcak gelişme! Milan'ın kararı değişti

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Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran ve Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için uzun süre Rade Krunic'i gündeminde tutmuş ancak kulübü Milan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmamıştı. Krunic, ara transfer döneminde de Sarı-lacivertli takımın gündeminde olacak gibi gözüküyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Krunic, 2025 yılında bitecek sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmıyor. Bunun sebebi ise Milan'ın 30 yaşındaki futbolcuya mevcut maaşı üzerinden yeni sözleşme teklif etmesi. Taraflar arasında yapılan birden çok görüşmeden sonuç çıkmadı.

Bosna Hersekli futbolcusunun 1 yıl sonra takımdan bedelsiz ayrılmasını istemeyen Milan'ın satışa sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Krunic, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından takımdaki yerini de kaybetti. Son olarak Fiorentina maçında 6 dakika süre alan orta saha, Frosinone maçında ise oynamadı.

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Milan'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den yeni teklif beklediği ve oyuncudan hem bonservis kazanıp hem de yarım sezonluk 1.8 milyon euroyu bulan maaş yükünden kurtulmayı planladığı ifade edildi.