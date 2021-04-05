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Futbol
Haber Giriş: 05.04.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin golünden sonra Mesut Özil'den paylaşım! Emre Belözoğlu...

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Fenerbahçe'nin golünden sonra Mesut Özil'den paylaşım! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında 65. dakikada attığı golün ardından Mesut Özil'den paylaşım geldi.

Fenerbahçe, Denizlispor karşısında 65. dakikada Samatta'nın attığı golle öne geçerken bu golün ardından Mesut Özil'den paylaşım geldi.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin golünün ardından Instagram hesabından 'İşte bu' paylaşımı yaptı.

Mesut Özil'in paylaştığı videoda Emre Belözoğlu ve Samatta'nın gol sevinci yer aldı.

Fenerbahçenin golünden sonra Mesut Özilden paylaşım Emre Belözoğlu...

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