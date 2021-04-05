Fenerbahçe'nin golünden sonra Mesut Özil'den paylaşım! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Denizlispor karşısında 65. dakikada Samatta'nın attığı golle öne geçerken bu golün ardından Mesut Özil'den paylaşım geldi.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin golünün ardından Instagram hesabından 'İşte bu' paylaşımı yaptı.

Mesut Özil'in paylaştığı videoda Emre Belözoğlu ve Samatta'nın gol sevinci yer aldı.