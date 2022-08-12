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Fenerbahçe'nin golcü adayı Sörloth'ta gözler Tedesco'da!

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#Fenerbahçe#Sörloth#Transfer
Fenerbahçenin golcü adayı Sörlothta gözler Tedescoda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Fenerbahçe'de golcü transferi çalışmaları devam ederken Söloth konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de 1 numaralı santrfor adayı olan Alexander Sörloth transferinde gözler RB Leipzig’in teknik direktörü Domenico Tedesco’ya çevrildi.

Son olarak RB Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu transfer eden RB Leipzig’in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor.

Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.

Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.

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#Fenerbahçe#Sörloth#Transfer

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