Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosu açıklandı! Enner Valencia...

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Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Enner Valencia, Miha Zajc ve İsmail Yüksek kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln Henrique ve Nazım Sangare ile cezalı Arao ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.