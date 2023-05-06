Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosu açıklandı! Enner Valencia...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Giresunspor
Fenerbahçenin Giresunspor maçı kadrosu açıklandı Enner Valencia...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 16:14

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında Ali Şaşal Vural ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia kadroda yer aldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Enner Valencia, Miha Zajc ve İsmail Yüksek kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln Henrique ve Nazım Sangare ile cezalı Arao ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Enner Valencia#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF
Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı