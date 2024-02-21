Fenerbahçe'nin genç yıldızı Tarık Biberovic'in, A Milli Takım sözleri: 'Arkadaşlarım, abilerim, yaşadığım aşklar maşklar burada'

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FIBA EuroBasket 2025 Elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, sporculardan Tarık Biberovic, Sertaç Şanlı ve Şehmus Hazer, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı’nın kadrosunda ilk defa yer alıyorsun. Neler hissediyorsun?



Benim için yeni bir heyecan. Ayrı bir motivasyon. Mücadele konusunda elimizden geleni yapacağımızı biliyorum, hiç şüphem yok. Ondan sonra Allah kerim.



İtalya ve İzlanda karşılaşmalarının nasıl geçeceğini düşünüyorsun?



Kadromuz çok iyi, güveniyorum. Yetenekli oyuncularımız var. Hem genç hem tecrübeli isimler var. Medya gününden sonra antrenman da yapacağız. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

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Türkiye Milli Takımı’nda oynamayı seçtin. Kararı verirken zorlandın mı?



Bu çok derin bir soru. Uzunca açıklamak istiyorum. Kolay değil. Bosna Hersek’ten geldim ama uzun yıllardır buradayım. Bu kararı vermek benim için kolaylaştı. En yakın arkadaşlarım, abilerim, yaşadığım aşklar maşklar da burada. Uzun zamandır memleketime dönmedim. Şimdi kalbimin yarısı da Türkiye.



Fenerbahçe’yle Türkiye Kupası’nı kazandınız. Kupa zaferinin etkisi devam ediyor mu?



Hala etkisi var. Çok büyük bir başarı. Motive olarak da bakıyorum. EuroLeague’de iyi şeyler yapacağımızı ve Final Four’a katılacağımızı düşünüyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Bir de Türkiye Şampiyonu olacağımıza inanıyorum.



Daçka maçında kendi kariyer rekorunu kırdın. Kişisel olarak gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?



Ben uzun zamandır Fenerbahçe’deyim. Şimdi çalıştığım gibi eskiden de çalışıyordum. Süre aldıkça kim olduğunu gösterebiliyorsun. İnşallah bu şekilde devam edeceğim. Özgüvenle beraber daha iyi olacağım.



Konya’da maçtan sonra çok fazla kadın hayranın seninle fotoğraf çektirdi. Bu ilgiden memnun musun?



Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onları da çok seviyorum, onlarsız da olmuyor. Onların destek bizi çok motive ediyor.

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00:00 Açılış

00:23 Tarık Biberovic röportajı

03:22 Sertaç Şanlı röportajı

06:43 Şehmus Hazer röportajı