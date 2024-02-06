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Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu açıklandı! Eksikler...

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Gaziantep
Fenerbahçenin Gaziantep kadrosu açıklandı Eksikler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 16:12

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 4 eksik var...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Fred'in yanı sıra transfer görüşmeleri yapan Lincoln Henrique ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osayi-Samuel kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.

Fenerbahçenin Gaziantep kadrosu açıklandı Eksikler...

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#Fenerbahçe#Türkiye Kupası#Gaziantep

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