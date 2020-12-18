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Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıkladı! 6 eksik, Harun Tekin...

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıkladı! 6 eksik, Harun Tekin...
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda kart cezalısı Altay'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos yer almadı.

Geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.

Detaylar birazdan...

 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçenin Gaziantep FK maçı kadrosu açıkladı 6 eksik, Harun Tekin...

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