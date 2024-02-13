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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'tan Arda Güler'e övgüler: 'Formamı onunla değişmek isterim!' | 'Real Madrid'in en iyisi olacak'

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#Eljif Elmas#Arda Güler#REAL Madrid
Fenerbahçenin eski yıldızı Eljif Elmastan Arda Gülere övgüler: Formamı onunla değişmek isterim | Real Madridin en iyisi olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 15:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası son 16 turuyla devam edecek. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile La Liga devi Real Madrid, son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, İspanyol basınına verdiği röportajda Arda Güler'den övgüyle bahsetti. İşte Elmas'ın Marca'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Grup etabının sona ermesiyle birlikte son 16 turu kuraları çekilmiş ve devlerin eşleşmelerinde oynayacağı maçlar merak edilmeye başlanmıştı. Almanya temsilcisi Leipzig ile La Liga devi Real Madrid, bu akşam TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Red Bull Arena'da oynanacak olan dev maç öncesinde Leipzig'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR İSMİN DAHA ALTINI ÇİZMELİYİM"

Marca'ya konuşan Elmas, "Modric ile hiç forma değiştirdin mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. "Bu maçın ardından hangi futbolcuyla forma değiştirmek istersin?" sorusunu ise "Bellingham, Vinicius ve Rodrygo beni etkiliyor. Ama bir ismin daha altını çizebilir miyim?" şeklinde yanıtlayan Elmas şöyle devam etti:

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Fenerbahçenin eski yıldızı Eljif Elmastan Arda Gülere övgüler: Formamı onunla değişmek isterim | Real Madridin en iyisi olacak

"ARDA GÜLER'İ UNUTMAYALIM"

"Arda Güler var, onu da unutmayalım. Fenerbahçe'de onunla tanışma ve oynama fırsatı bulamadım ama orada yetiştiğim için maçlarını izliyorum. Arda Güler'i çok seviyorum ve her zaman destekliyorum. Çok genç olmasına rağmen tecrübe sahibi bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda Real Madrid'in ve dünyanın en iyilerinden biri olacağına eminim."

Fenerbahçenin eski yıldızı Eljif Elmastan Arda Gülere övgüler: Formamı onunla değişmek isterim | Real Madridin en iyisi olacak

Eljif Elmas, ara transfer döneminde Napoli'den 24 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e imza atmıştı.

Arda Güler ise bu sezon başında 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu.

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#Eljif Elmas#Arda Güler#REAL Madrid

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