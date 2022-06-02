Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt imzayı attı! Teknik direktörlük kariyerinde ilk...

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Fenerbahçe'de 2012 - 2015 yılları arasında forma giyen Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük kariyeri resmen başladı.

Hollanda 2. Lig ekibi Ado Den Haag, 41 yaşındaki Kuyt'ı takımın başına getirdi.

2018 yılında futbolu bıraktığı takım Quick Boys'da 1 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve 2018 - 2020 yılları arasında Feyenoord U19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt, yeni sezonda ilk kez A takım teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak.

DIRK KUYT'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Quick Boys altyapısında başlayan Dirk Kuyt, 1998 yılında transfer olduğu Utrecht'te kendisini gösterip 2003 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu.

Feyenoord'da da başarılı bir performans yakalayan Kuyt, 2004/2005 sezonunda gol kralı olup 2006'da Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.

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2006 yazında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Kuyt, İngiliz devinde Community Shield ve Lig Kupası kazandı.

Liverpool'da 285 maça çıkan Kuyt, 71 gol atıp 41 asist yaptı.

2012/13 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kuyt, mücadele gücü ve attıpğı kritik gollerle taraftarın sevgisini kazandı. 2013/14 şampiyonluğunun mimarlarından olan Hollandalı yıldız, 2015 yazında ayrıldığı Sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol atıp 28 asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Feyenoord'a geri dönen Kuyt, ilk döneminde kazanamadığı şampiyonluğu 2016/17 sezonunda yaşadı. 2015/16 sezonunda da Hollanda Kupası'nın kazanan takımın parçasıydı.

Dirk Kuyt, iki Feyenoord döneminde toplam 195 maça çıktı, 118 gol atıp 57 asist yaptı.

2016/17 sezonunun sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Kuyt, Nisan 2018'de futbola başladığı takım Quick Boys ile futbolculuğa geri döndü. 2 ay ilk takımında oynadıktan sonra aktif futbolcvuluk kariyerini noktalayıp teknik direktörlük eğitimi almaya başladı.