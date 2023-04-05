Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cristian Baroni, Benfica maçı sonrası yaşananları ilk kez anlattı: Depresyona girdim

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Asist Analiz’e konuk olan ve Cansel Kemiksiz’in sorularını yanıtlayan Baroni, Benfica’ya karşı kaçırdığı penaltı sonrasında depresyona girdiğini ifade etti. Röportajda sorular ve cevapları şöyle:

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle alakalı sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştun. Paylaşımı neden yaptığını anlatabilir misin?

- Ben Fenerbahçe’yi seviyorum. Ayrıldığımdan beri taraftar olarak takip ediyorum. O paylaşımım bir taraftarın hissettiği öfke ve üzüntüydü. Bence Fenerbahçe’deki futbolcular kulübün büyüklüğünü bilmeli ve oyunculara biri bunu anlatmalı. Kulübün tarihini ve büyüklüğünü bilerek hareket etmeliler.

Fenerbahçe’de oynadığın dönemde Fenerbahçe derbi takımıydı. Son yıllarda ise tam tersi bir durum var. Bunun sebebi ne?

- Ciddi bir ruh eksikliği olduğunu düşünüyorum. Benim zamanımda Türk ve yabancı oyuncular savaşan ve kaliteli oyunculardı. Andre Santos, Bilica, Caner gibi savaşan oyuncular vardı. Şu anda bunun eksik olduğunu görüyorum. Taraftar da derbilerde çok önemlidir.

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Jorge Jesus hakkında ne düşünüyorsun?

- Jesus’u birebir tanımıyorum. Beraber çalışmadık. Ancak çalıştığı takımlardaki sistemlerini inceleme ve takip etme fırsatı buldum. Bu zamana kadar gittiği takımlarda çok iyi bir performans gösterdi. Şu anda işler yolunda gitmese de bu onun kötü hoca olduğunu göstermez.

Seninle özdeşleşen meşhur bir ağlama sevincin vardı. Gol attıktan sonra bu sevinci yapıyordun. Bu sevincin senin için anlamını bize açıklayabilir misin?

- Maçların taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çoğu insan harçlıklarından, yiyeceklerinden kısarak maçlara geliyor. Ne kadar saha içinde ciddi bir ortam olsa da ben saha içinde işi şakaya vurmayı seven bir insandım. Karşı rakibi de biraz provoke etmek amacıyla da tatlı bir şekilde ağlama sevincim vardı.

Alex de Souza’nın ayrılığı hakkında neler söylemek istersin?

- Alex benim için çok özel bir insan. Fenerbahçe’ye geldiğim ilk günden itibaren bana yol gösteren isimdi. Saha içinde ve dışında çok iyi dostuz. Kendisiyle görüşüyoruz. Hayatım boyunca yanımdan ayırmayacağım bir dostum.

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Fenerbahçe’deki en büyük keşken nedir? Neyi değiştirmek isterdin?

- Şu anda bir imkanım olsa taraftarın karşısında jübile maçıyla veda etmek isterdim. Bugüne kadar benim Fenerbahçe’ye karşı büyük bir sevgim var. Taraftarın da bana sevgi ve saygısı var. Taraftara veda edemedim. Bu benim canımı acıtan büyük bir yara… Bunu değiştirmek isterdim. Fenerbahçe taraftarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Fenerbahçe formasıyla Benfica’ya karşı bir penaltı kaçırmıştın. O an neler hissettiğini anlatabilir misin?

- O gün hayatımdaki en kötü günlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Maçtan sonraki 2-3 boyunca hiçbir şey yemedim. Kimseyle görüşmek, konuşmak istemedim. Tam bir depresyon haliydi. Şimdi o zamanlara bakınca tecrübeli bir insan olmama yardımcı oldu bu yaşananlar… Taraftar olarak ne hissedildiğini çok iyi anlıyorum. Saha içinde de hepimizin hayalidir böyle büyük bir Avrupa finalinde oynamak. Benim yüzümden bu şansı kaçırmış olduk. Bu futbolun içinde olan şeyler. Bu sebepten dolayı özür diliyorum taraftarlardan… Ben de çok üzüldüm. Bu travmayı atlatmamda Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Webo ve Kuyt bana çok yardım ettiler.

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Fenerbahçe’nin ruh eksikliği olduğunu düşünüyorsun. Aykut Kocaman, tekrardan Fenerbahçe’nin başına geçse o ruh geri gelir mi?

- Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile yaşamış. Fenerbahçe’nin içinden gelen biri… Kulübün dengelerini çok iyi bilen bir teknik adam… Eksik olan ruhun kendisiyle geri geleceğine inanıyorum. Benim oynadığım dönemde bana ve arkadaşlarıma çok yardımcı oldu.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun?

Kendisini çok beğeniyorum. Çok büyük bir yıldız adayı… Hatta şu anda yıldız olduğunu bile söyleyebilirim. Önünde yaşayacağı çok şey var. İyi bir kariyer planlaması yapmalı.

4 Nisan’da Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlanmıştı ve hala failleri bulunmadı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?

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- Maalesef üzüntü verici. Şanslıyız ki o gün, o kurşun takım arkadaşlarımıza, yöneticimize veya herhangi bir çalışana isabet etmediği için… Bu olsaydı şu an çok farklı şeyleri konuşacaktık. Umarım suçlu bir an önce bulunur. Çok üzücü bir durum…

Şu anda Ali Koç veya herhangi bir kulüp yetkilisiyle irtibatın var mı?

- Herhangi bir bağlantım yok. En büyük hayallerimden biri de kulüp bünyesinde çalışarak, genç arkadaşlara tecrübelerimi aktarmak.

Son olarak taraftarlara ne söylemek istersin?

- Umarım en kısa zamanda şampiyonluk kupasını kazanırız. Bir taraftar olarak tekrardan mutlu ve huzurlu ve kupalar kazandığımız günlere geri döneriz.