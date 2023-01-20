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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey, Schalke 04'e transfer oldu

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#Transfer#Michael Frey#Fenerbahçe
Fenerbahçenin eski golcüsü Michael Frey, Schalke 04e transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 14:47

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey, Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer oldu.

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Belçika takımı Roytal Antwerp forması giyen Michael Frey, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Frey'in satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldığı ifade edildi.

2018/19 sezonu başında 2.6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Frey beklentileri karşılayamamış ve önce Beveren'e kiralanmış, ardından da 2021 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle Royal Antwerp'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de 23 maçta 5 gol atan Frey, Antwerp'de çıktığı 69 maçta 33 gol atıp 4 de asist yaptı. 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon çıktığı 23 maçta 9 gol kaydetti.

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#Transfer#Michael Frey#Fenerbahçe

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