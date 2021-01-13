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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza attı
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza attı

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2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani, Leicester City'den Lyon'a transfer oldu.

Moussa Dembele'yi Atletico Madrid'e göndermeye hazırlanan Lyon, Mali asıllı Fransız forvetinin yerini Cezayirli Slimani ile doldu.

Fransa'ya giden Slimani'nin sağlık kontrolünden geçti ve resmi imzayı attı.

Fenerbahçenin eski futbolcusu Islam Slimani Lyona imza attı

Ayrıca Slimani'yi kadrosuna katan Lyon, 24 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele'nin Atletico Madrid'e kiralandığını duyurdu.

Islam Slimani bu sezon Leicester City'de yalnızca bir Premier Lig maçına çıkmış ve 19 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçenin eski futbolcusu Islam Slimani Lyona imza attı

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