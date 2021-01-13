Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani Lyon'a imza attı

Moussa Dembele'yi Atletico Madrid'e göndermeye hazırlanan Lyon, Mali asıllı Fransız forvetinin yerini Cezayirli Slimani ile doldu.

Fransa'ya giden Slimani'nin sağlık kontrolünden geçti ve resmi imzayı attı.

Ayrıca Slimani'yi kadrosuna katan Lyon, 24 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele'nin Atletico Madrid'e kiralandığını duyurdu.

Islam Slimani bu sezon Leicester City'de yalnızca bir Premier Lig maçına çıkmış ve 19 dakika sahada kalmıştı.

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