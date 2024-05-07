Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Konyaspor maçı sonrası flaş yorumlar: Şampiyonluk gitti! Bu kadro Jesus'ta olsaydı...

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Süper Lig’in ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu ortaya koyan Fenerbahçe, tıpkı Jorge Jesus döneminde olduğu gibi sezonun sonlarında doğru bu iyi gidişatı devam ettiremiyor. İki hafta önce Sivasspor deplasmanında son dakikada yediği penaltı golüyle 2 puan bırakan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 35.haftanın kapanış maçında Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek şampiyonluk şansını riske attı. Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Mahmut Hanefi, Fatih Akyel ve Mehmet Yozgatlı, sarı-lacivertli ekibin son haftalardaki puan kayıpları, İsmail Kartal’ın taktiksel kararları ve şampiyonluk şansıyla ilgili yorumlarını aktardı.

MAHMUT HANEFİ ERDOĞDU: BU ORTAMDA FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMASINI BEKLEMEK HAYAL OLURDU

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Şu anki mevcut TFF yönetimiyle ters düşen bir Fenerbahçe var. Bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Ne kadar iyi mücadele ederse etsin mevcut konjonktürden dolayı Fenerbahçe’nin zaten şampiyon olmasını beklemiyordum. Bazı durumları sadece saha içine değil, saha dışına da bağlıyorum. TFF yönetiminden dolayı ortam çok gerildi. Fenerbahçe 3 Temmuz süreci başta olmak üzere otobüsün kurşunlanması olayında da çok yalnız kaldı. Halkın takımıyız ama yapayalnız kalıyoruz. TFF yönetimine kafa tutan ve haksızlıklara direnen bir yönetimimiz var. Eğrisiyle doğrusuyla bir sezon yaşandı ve bitti. Şu an şampiyonluk yarışında rakiplerimizle kafa kafaya olsak bile ben şampiyon olacağımıza inanmıyordum. Dış faktörler bu sene çok etkili oldu. Bu ortamda Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını beklemek hayal olurdu.

“BU KADRO JORGE JESUS’UN ELİNDE OLSAYDI BAMBAŞKA ŞEYLER OLURDU”

Eksikler olmasına rağmen uzun yıllar sonra şampiyon olabilecek güzel bir kadro kuruldu. Bu seneki kadro Jorge Jesus’un elinde olsaydı bambaşka şeyler olurdu. Kadro zenginliği ve derinliği açısından geçen seneye göre daha iyi bir kadro var. İsmail Kartal da gerekeni yaptı ama Jorge Jesus olsaydı daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. İsmail Hoca’ya gelen bu tepkiler normaldir. Fenerbahçe, büyük bir camia olduğu için şampiyonluk bekleniyor. Benim çocuklarım şampiyonluk görmedi, ağlıyorlar. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. Gelen tepkileri de biraz buna bağlıyorum. İsmail Kartal, bu kulübün çocuğudur ve bizim efsanelerimiz arasındadır. Normal şartlar olsa, bu kadro ve camiayla biz zaten şampiyonluğu şu anda elde etmemiz gerekiyordu. Oyuncuların performansında düşüşler vardı, bunlar olabilir. Futbolcuların dönem dönem formsuz zamanları olabilir. Bu kriz anlarında krizi çözebilecek futbolcuların ön plana çıkması gerekiyor. Bu anlamda transfer edilen oyuncuların bu baskının altında kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe’deki bu baskının altında zaman zaman çok büyük yıldızların da kaldığını söylemek istiyorum. Bunu normal olarak karşılıyorum. Ali Koç döneminde kurulan en iyi takım vardı ama yine de birkaç tane daha tecrübeli ve bu krizleri çözebilecek oyuncuların olması gerekiyordu. Fenerbahçe; Tadic ve Dzeko’dan tam anlamıyla faydalanamadı, son haftalarda performanslarında düşüş vardı.

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FATİH AKYEL: GALATASARAY, BU AŞAMADAN SONRA ŞAMPİYONLUĞU KAPTIRMAZ

Fenerbahçe’de son dönemde hem moral hem de performans olarak büyük bir düşüş vardı. Bu düşüş de puan kayıplarına neden oldu. Fenerbahçe, şampiyonluktan koptu diyebiliriz. Arada 6 puanlık fark var. Bu aşamadan sonra artık Galatasaray’ın şampiyonluğu kaptıracağını düşünmüyorum. Bunu Fenerbahçeli futbolcular da tahmin ediyordur. Saha sürülen kadroda ve oyuncu değişikliklerinde yapılan hatalar vardı. Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarından dolayı bir yorgunluğu vardı ve iki kulvarda da yarışamadı. Camia olarak bildiğiniz üzere TFF ile bir çatışmaya girildi. Bir sürü çalkantılı dönemler yaşadılar. Dün akşamki Konyaspor maçından sonra zaten Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tamamen gitmiş durumda. Fenerbahçe, artık yeni sezona bakacak.

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“FENERBAHÇELİ OYUNCULAR, GEÇEN SENE DE OLDUĞU GİBİ BASKIYI KALDIRAMADI”

İsmail Kartal, aslında baktığınız zaman sezonu kötü geçirmedi. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu kadar çok maç kazandığı bir dönem fazla olmamıştı. Yanlış kadro tercihlerini her antrenör yapabiliyor. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa’da ufak tefek hatalar yaptı. Bu dönemde Galatasaray hata yapmadı. Fenerbahçe, evindeki ilk beraberliğini Galatasaray maçında aldı. Zaten bütün sorunlar aslında orada başladı. Kendi seyircisinin önünde 2 puan kaybetmesi Fenerbahçe’yi çok geriye götürdü. Yine de Fenerbahçe’nin bu sezon dolu dizgin gittiği dönemler oldu. Fenerbahçe’nin yaptığı hataları Galatasaray yapmadı. Şampiyonluk gitti diye insanlar İsmail Hoca’ya tepki gösteriyor ama bunu sadece ona bağlamak yanlış. Çünkü geçen senelerde de hüsran vardı ve Fenerbahçe bu noktaya bile gelemiyordu. İsmail Hoca’nın hakkını yememek lazım. İsmail Kartal, iki kulvarda da gitti ve Fenerbahçe bu sezon Avrupa’da çok güzel işler yaptı. Önceki yıllarda da bir dünya antrenör gelip paralar aldılar. Hiçbirinin İsmail Kartal kadar başarısı yoktu. Fenerbahçe, yarıştı ve elinden geleni yaptı. İsmail Kartal, iyi mücadele etti. Fenerbahçe, yıldızlardan kurulu bir takım olduğu için insanlara göre belki açık ara önde gitmesi lazımdı. Fenerbahçe’deki oyuncular, geçen sene de olduğu gibi baskıyı kaldıramadı. Fenerbahçe, maalesef son haftalarda hep stres yaşıyor. Fenerbahçe, şampiyonluğa rahat girmek istiyor ama bu oyuncu grubu stresi kaldıramıyor. Onun için daha tecrübeli ve kaliteli oyuncular olması gerekiyor. Galatasaray, hiç hata yapmadı ve puan kaybetmedi. Ayrıca sakinliğini korudu. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sene ligin terminatörü oldu. Fenerbahçe, TFF ile bir kavga içerisine girdi. Galatasaray, camia olarak bu dönemde daha soğukkanlı ve sakin kaldı. Sakin olan her zaman kazanır.

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MEHMET YOZGATLI: SEZON BAŞINDAKİ İYİ OYUN VE MÜCADELE GİTTİKÇE AZALMAYA BAŞLADI

Ligin son haftalarına doğru gelince baskı gitgide artar. Fenerbahçe’nin bu baskıyı son haftalarda kaldıramadığını düşünüyorum. Kaybedilen puanlardan ziyade, oynanan futbolun da bunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum. Sezon başından beri önde basan ve çok etkili bir futbol oynayan bir Fenerbahçe izledik. Bu iyi oyun ve mücadele gittikçe azalmaya başladı. Daha sonra da puan kayıpları geldi. Konyaspor maçında kaybedilen 2 puanla da Fenerbahçe’nin büyük olasılıkla şampiyonluğu kaybettiğini düşünüyorum. İsmail Kartal, bu ligin tecrübeli hocalarından bir tanesi. Biz de insanız, hatalar olacaktır. İsmail Kartal, ‘Kaybetmeyeyim, 1 puan da olsa alayım’ düşüncesine girdi. Burası Fenerbahçe! Büyük takımlar, bunu kaldırmaz. Büyük takımlar, hiçbir zaman beraberlik için oynamaz; hep mücadele eder ve 3 puan için oynar. Bunun en güzel örneğini Okan Buruk’ta görüyoruz. Okan Hoca, maça tek forvetle başlıyor. Maçta mesela 3-0 önde olduğu zamanlarda hemen çift forvete dönüyor. Her zaman daha fazlası için uğraşıyor. İsmail Hoca, maalesef durumları bu şekilde toparlayamadı.

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“GALATASARAY’IN OTURMUŞ BİR KADROSU VAR. YAPILAN TRANSFERLERİN HEPSİ DE TUTTU”

Fenerbahçe, geçen seneden beri sezon başlarında yaptığı doğru kadro mühendisliğini devre arasında yapamadı. Fenerbahçe, sezon başlarında güzel bir kadro kurdu ve maçlarda başarılı bir seri yakaladı. Devre arasında yapılan yanlış transferler veya yapılan transferlerin tutmaması, Fenerbahçe’yi bir anda geriye götürdü. Galatasaray’ın artık oturmuş bir kadrosu var. Takımda kimin nerede oynayacağı belli durumda. Galatasaray’ın ilk 11’inde kimin oynayacağını rahat rahat sayabilirsiniz. Fenerbahçe, hala bu anlamda sıkıntılar yaşıyor. Mesela hala savunmada Çağlar ve Bonucci gibi oyunculardan hangisinin oynayacağı konusunda soru işaretleri var. Orta sahada da aynı sorun var. Galatasaray’ın artık oturmuş bir kadrosu var ve yaptığı transferler hep tuttu. Okan Buruk’un kafasındaki sisteme göre oyuncular alındı. Nokta transferler yapıldı. Fenerbahçe, Krunic’i aldı ama henüz onu doğru düzgün görmedik. Bonucci, daha kadroya giremiyor. Çağlar, oynamıyor. Oynadığı zaman da o verimi veremiyor. Bir türlü nokta transferler yapamadı. Galatasaray, hocası olmadan bile çıksa her türlü oynar. Galatasaray, o hale geldi yani. Ligin bitimine 3 hafta kaldı. İsmail Hoca’nın dediği gibi matematiksel olarak Fenerbahçe’nin şansı var ama mental olarak bir şansı yok. Galatasaray, son haftalarda alacağı puanlarla şampiyonluğu garantileyecektir.