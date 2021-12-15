Fenerbahçe'nin eski futbolcu Luis Nani imzayı atıyor!

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Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen ve son olarak ABD'de Orlando City'de oynayan Luis Nani'nin yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nani, Brezilya ekiplerinden Fluminense'ye imza atmaya hazırlanıyor.

MLS'te 3 yıl forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 77 maçta 31 gol 18 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE İLE İSMİ ANILMIŞTI

2015 Yılında Manchester United’tan 15 milyon euro Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli futbolcunun, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.