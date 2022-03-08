'Fenerbahçe'nin en iyi futboluydu! Mesut Özil değil Arda Güler girmeli, Bakasetas uyuyor...'

Okay Karacan, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının perde arkasını, karşılaşmadan öne çıkan ve ekranlara yansımayan detayları değerlendirdi.
Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında
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00:00 Giriş
00:43 Fenerbahçe Sezonun En İyi Futbolunu Oynadı
01:33 Fenerbahçe - Trabzonspor
04:50 Abdullah Avcı Korkak mı Oynattı?
06:00 Szalai Sol Bek Oynar
06:43 Mesut Özil Değil Arda Güler Girmeli
07:17 Trabzonspor Tempoyu Düşürdü
08:03 Zorbay Küçük'ün Talihsizliği
09:45 Futboldan Keyif Almak
10:25 Kırmızı Kart Doğru mu?
13:00 Erol Bilecik'in Hakem Sözleri
16:33 Kapanış