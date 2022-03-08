'Fenerbahçe'nin en iyi futboluydu! Mesut Özil değil Arda Güler girmeli, Bakasetas uyuyor...'

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Okay Karacan, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının perde arkasını, karşılaşmadan öne çıkan ve ekranlara yansımayan detayları değerlendirdi.

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

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00:00 Giriş

00:43 Fenerbahçe Sezonun En İyi Futbolunu Oynadı

01:33 Fenerbahçe - Trabzonspor

04:50 Abdullah Avcı Korkak mı Oynattı?

06:00 Szalai Sol Bek Oynar

06:43 Mesut Özil Değil Arda Güler Girmeli

07:17 Trabzonspor Tempoyu Düşürdü

08:03 Zorbay Küçük'ün Talihsizliği

09:45 Futboldan Keyif Almak

10:25 Kırmızı Kart Doğru mu?

13:00 Erol Bilecik'in Hakem Sözleri

16:33 Kapanış