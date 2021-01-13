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GeriFutbol Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 9'uncu yılında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine taraftarlar katıldı.

Fenerbahçenin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

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