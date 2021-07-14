Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil’in balmumu figürü İstanbul’da

Uzun yıllar Avrupa’nın büyük takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz yıl Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig’de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil’in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da sergilenecek.

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