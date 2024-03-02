Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor! Hatayspor maçı sonunda İsmail Kartal...

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Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mersin'de oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

CENGİZ ÜNDER'İN 9. GOLÜ

Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırken Cengiz Ünder de 1 gollük katkı sağladı. Müsabakanın 40. dakikasında Dusan Tadic’in ortasında tek vuruşla topu filelere göndererek takımının 2. golünü kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 9. kez gol sevinci yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu mücadelenin 66. dakikasında yerini Fred’e bıraktı.

Ayrıca Opta'nın verilerine göre; Cengiz Ünder, Semih Şentürk'ten (2007/08) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig sezonunda deplasmanda yedi gole ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.

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DEPLASMAN SERİSİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. 40 puanla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 14 maçın 10’unda kalesini gole kapattı.

ŞİMDİDEN 13 GALİBİYET

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 deplasman maçının 13'ünü kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde sadece 2020/21 sezonunu daha fazla dış saha galibiyeti alarak tamamladı. Sarı-lacivertliler o sezonda 20 maçta 14 galibiyete ulaşmıştı.

13 YIL SONRA

Ayrıca Süper Lig'de çıktığı son sekiz deplasman maçında puan kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, dış sahada daha uzun son serisini yakaladığı Ocak-Ekim 2011 arasında lig rekoru kırmıştı.

İSMAİL KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşmanın ardından Mersin'deki Fenerbahçeli taraftarlar, İsmail Kartal'ı tribünlere çağırdı. Tecrübeli teknik adamın hırsı dikkat çekti.

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