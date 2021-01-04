'Fenerbahçe'nin bay geçerek gelmesi Kasımpaşa maçında avantaj!'

Hastalıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ozan Tufan ve Gustavo'nun Kasımpaşa'ya karşı süre alabileceği belirtilirken, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa maçının Fenerbahçe açısından zirve yolunda önemli bir maç olduğu da dile getirildi.

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