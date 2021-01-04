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GeriFutbol 'Fenerbahçe'nin bay geçerek gelmesi Kasımpaşa maçında avantaj!'
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

'Fenerbahçe'nin bay geçerek gelmesi Kasımpaşa maçında avantaj!'

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Süper Lig'in kritik maçlarından birisi olan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması öncesi MediaMarkt sponsorluğundaki Futbol Keyfi yayınında Deniz Satar ve Tolga Kuru maçla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Hastalıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ozan Tufan ve Gustavo'nun Kasımpaşa'ya karşı süre alabileceği belirtilirken, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa maçının Fenerbahçe açısından zirve yolunda önemli bir maç olduğu da dile getirildi.

Fenerbahçenin bay geçerek gelmesi Kasımpaşa maçında avantaj

Fenerbahçenin bay geçerek gelmesi Kasımpaşa maçında avantaj

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