Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti! Sarı - lacivertlilere büyük bonus...

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Avrupa'da ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala gözler atılacak olan imzalara çevrildi. 2017'de transfer olduğu Fenerbahçe'den 24 Temmuz 2019 tarihinde 16 milyon euro bonservis bedeli + bonuslarla İtalya Serie A devi Napoli'ye giden Eljif Elmas, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

ELJIF ELMAS'IN TRANSFERİ KESİNLEŞTİ





Fabrizio Romano'nun haberine göre RB Leipzig, Eljif Elmas'ın transferini tamamladı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Alman ekibi, Napoli'yle de el sıkıştı.

"KARARI ALMAMIZIN SEBEBİ..."





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Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis de Eljif Elmas'ı bonservisiyle sattıklarını açıkladı.

Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada, "Eljif Elmas'ı Leipzig'e sattık, transfer tamamlandı. O her zaman oynamak istiyordu, biz de böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Leipzig'in Eljif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesinin beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE DE KAZANACAK





Napoli'ye Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas'ın Leipzig'e imzasının ardından sarı - lacivertlilerin de kasası dolacak.

Fenerbahçe, Napoli ile imzalanan sözleşmede Kuzey Makedonyalı futbolcunun başka bir kulübe imza atması sonucu elde edilecek bonservis bedeline bağlı olarak 1,5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bonus kazanacak.

Napoli formasıyla 189 resmi maça çıkan Elmas, 19 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.