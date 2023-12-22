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Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti! Sarı - lacivertlilere büyük bonus...

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#FENERBAHÇE#Napoli#Leipzig
Fenerbahçenin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti Sarı - lacivertlilere büyük bonus...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 11:16

Fenerbahçe'ye 28 Temmuz 2017 tarihinde imza atan ve 47 maçta gösterdiği 4 gol - 1 asistlik performansla önce Kuzey Makedonya Milli Takımı'na seçilen Eljif Elmas, sonrasında ise 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tuttu. Başarılı futbolcuyu bonuslarla birlikte satan sarı - lacivertliler, Elmas'ın Leipzig'e transferinin ardından kasasına girecek parayı beklemeye geçti...

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Avrupa'da ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala gözler atılacak olan imzalara çevrildi. 2017'de transfer olduğu Fenerbahçe'den 24 Temmuz 2019 tarihinde 16 milyon euro bonservis bedeli + bonuslarla İtalya Serie A devi Napoli'ye giden Eljif Elmas, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

ELJIF ELMAS'IN TRANSFERİ KESİNLEŞTİ

Fenerbahçenin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti Sarı - lacivertlilere büyük bonus...

Fabrizio Romano'nun haberine göre RB Leipzig, Eljif Elmas'ın transferini tamamladı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Alman ekibi, Napoli'yle de el sıkıştı.

"KARARI ALMAMIZIN SEBEBİ..."

Fenerbahçenin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti Sarı - lacivertlilere büyük bonus...

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Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis de Eljif Elmas'ı bonservisiyle sattıklarını açıkladı.

Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada, "Eljif Elmas'ı Leipzig'e sattık, transfer tamamlandı. O her zaman oynamak istiyordu, biz de böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Leipzig'in Eljif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 24 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesinin beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE DE KAZANACAK

Fenerbahçenin başına talih kuşu kondu: Eljif Elmas transferi resmileşti Sarı - lacivertlilere büyük bonus...

Napoli'ye Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas'ın Leipzig'e imzasının ardından sarı - lacivertlilerin de kasası dolacak.

Fenerbahçe, Napoli ile imzalanan sözleşmede Kuzey Makedonyalı futbolcunun başka bir kulübe imza atması sonucu elde edilecek bonservis bedeline bağlı olarak 1,5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bonus kazanacak.

Napoli formasıyla 189 resmi maça çıkan Elmas, 19 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Napoli#Leipzig

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