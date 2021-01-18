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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrası Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrası Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı!

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrası Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı!
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Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, Ankaragücü galibiyetinin ardından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı geldi.

Mesut Özil, Twitter hesabından Fenrbahçe'nin aldığı galibiyeti kutlarken Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımını alıntılayıp sarı lacivertli renklerle güç emojisi paylaştı.

Yıldız futbolcunun bu tweetinin ardından kısa sürede Fenerbahçe taraftarları bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Fenerbahçenin Ankaragücü maçı sonrası Mesut Özilden galibiyet paylaşımı

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