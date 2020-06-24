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Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. lige davet edildi!

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Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. lige davet edildi!
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Fenerbahçe Kulübü'nün 2. ligde mücadele eden kadın voleybol takımı, yeni sezonda 1. ligde yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin 2. lig kadın takımının 1. lige katılımı yönündeki davetinin kabul edildiği bildirildi.

Bu kararın altyapılardan yetişen sporcuların gelişmesi, maç deneyimi kazanarak ileriki yıllarda kulübe ve Türk voleyboluna hizmet etmeleri için kabul edildiği kaydedildi.

Kadınlar 2. Ligi için de altyapıdan daha küçük yaş gruplarından oluşan yeni bir takım kurulması kararının da alındığı vurgulandı.

 

Fenerbahçenin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. lige davet edildi

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