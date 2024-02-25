Fenerbahçeli yöneticiden Ergin Ataman'a tepki! "Bu kutsal görevi gizli ajandası olmayanlara bırakacaksın!"

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup olurken Başantrenör Ergin Ataman top kayıplarına dikkat çekmişti.

İtalya karşısında çok top kaybı yaptıklarını söyleyen Ergin Ataman, Şehmuz Hazer'in beş dakika içinde üç top kaybı yaptığını belirterek "Özellikle ikinci periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Şehmus oyuna girdikten sonra beş dakika içinde üç top kaybı yaptı. Belki de oyuncuları dinlendirirken çok top kaybı yapıp maçın kontrolünü elimizden kaçırdık." ifadelerini kullanmıştı.

İZLANDA GALİBİYETİ SONRASI AÇIKLAMA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda'yı mağlup ederken Fenerbahçeli yöneticiden açıklama geldi.

Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Bekolu oyuncuların skor katkısına dikkat çekerek Ergin Ataman'ın ilk maç sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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"İSİM VEREREK ELEŞTİRMEYİ BİLİYORSAN..."

A Milli Basketbol Takımı'nın attığı 76 sayının 46'sını Fenerbahçeli oyuncuların kaydettiğini belirten Komsuoğlu, "İsim vererek eleştirmeyi biliyorsan, yine isim vererek tebriği de, teşekkürü de bileceksin! Hayalinin başka şeyler olduğunu söylüyorsan, o zaman bu kutsal görevi gizli ajandası olmayanlara bırakacaksın!" sözleriyle Ataman'a tepki gösterdi.