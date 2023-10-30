Fenerbahçeli Sebastian Szymanski için çılgın iddia! '20-30 milyon euroya...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 10.haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Pendikspor’u 5-0 yendiği maçta 2 asistle mücadelede öne çıkan Polonyalı genç futbolcu Sebastian Szymanski, oynadığı futbolla yıldızını parlatmaya devam etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın hücumdaki vazgeçilmezlerinden biri olan yetenekli orta saha, gol ve asistleriyle takımına katkı sağladı. Fenerbahçe’nin Dinamo Moskova’dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı Szymanski, üstün oyun becerisiyle şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bir dönem Feyenoord, Borussia Dortmund, Bolton Wanderers, Racing Santander gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen efsanevi forvet Euzebiusz Smolarek, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Szymanski’nin dikkat çeken yeteneğiyle ilgili düşüncelerini aktardı.



POLONYALI EFSANEVİ FUTBOLCU EUZEBİUSZ SMOLAREK’İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:



“FEYENOORD YETKİLİLERİNE, SZYMANSKİ’NİN YETENEKLİ VE ATLET BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM”



Szymanski, geçen sezon Feyenoord’da çok iyi bir sezon geçirdi ve Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. Açıkçası Szymanski’nin Feyenoord’dan ayrıldığına şaşırmıştım. Kendi kararını verdi ama neden ayrıldığını anlayamadım çünkü Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilirdi. Uzun süre Feyenoord’da oynadım ve orada birçok kişiyi tanıyorum. Feyenoord yetkilileri, Szymanski’yi transfer etmeden önce bana da sordular. Onlara Szymanski’yi beğendiğimi söylemiştim. Ayrıca Szymanski’yi yetenekli ve atlet bir futbolcu olarak bulduğumu iletmiştim. Fenerbahçe, gerçekten büyük bir kulüp. Fenerbahçe, Avrupa’da mücadele ediyor ve Szymanski için Fenerbahçe iyi bir seçim oldu.

Haberin Devamı

“SZYMANSKİ, FENERBAHÇE’NİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK”



Szymanski’nin Fenerbahçe’de şimdiye kadar kaydettiği gol ve asistler onun için çok iyi. Çok güçlü ve genç bir oyuncu. Zaman geçtikte ne kadar iyi ve önemli bir oyuncu olduğunu daha da gösterecek. Gerçekten toplara çok iyi dokunuşlar yapıyor. Szymanski, Fenerbahçe’nin en önemli oyuncularından biri olacak. Szymanski’nin performansı Polonya Milli Takımı için de çok önemli. Szymanski, 4 senedir milli takımda ve milli takımda her oynadığında ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz üzere Polonya Milli Takımı şu an çok iyi gitmiyor. Zor bir yoldayız ve umarım Avrupa Şampiyonasına gidebiliriz. Szymanski, bu kalitesini Polonya Milli Takımı’nda da yansıtmaya devam etmeli.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Szymanski, şu an Fenerbahçe’de verdiği performansı sergilemeye devam ederse Avrupa’daki diğer büyük takımlara kesinlikle gider. Premier Lig , La Liga ve İtalyan kulüplerinin bir oyuncuya ne kadar para verdiğini düşünürsek Fenerbahçe’nin Szymanski’den en az 20-30 milyon euro kazanacağını düşünüyorum. Her geçen gün daha güçlü ve önemli bir oyuncu olacak. Szymanski, çok yetenekli ve genç bir futbolcu olduğu için onu başka bir oyuncuyla kıyaslamak zor. O, ayrıca çok koşan ve top tekniği yüksek bir futbolcu. İleride nasıl bir oyuncu olacağını bekleyip göreceğiz.

RÖPORTAJ | RIZA ÇALIMBAY

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Arena'dan Gamze Türk'ün özel röportaj konuğu oldu.

Süper Lig ekiplerinden, Suudi Arabistan ve İran'dan gelen teklifleri reddettiğini belirten 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, adının geçtiği Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunda da iddialı açıklamalarda bulundu.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:18 Galatasaray-Beşiktaş derbi yorumu

02:18 Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü

04:33 "Antrenörlük liderlik ister"

07:17 "Beşiktaş'ın başına geçeceksin dediler"

09:24 "Ne olursa olsun Beşiktaş'ı bekleyeceğim"

11:50 Beşiktaş'tan neden ayrıldı?

14:51 "Beşiktaş'ta 50 tane kupa kaldırırım"

16:42 "Icardi'nin bu kadar verimli olacağını düşünmüyordum"

18:13 Suudi Arabistan ve İran'dan gelen teklifler

19:33 "Milli Takımı Türk antrenör çalıştırmalı"

23:10 "Kuntz ile Montella arasında bir fark yok"

25:45 EURO 2024'te ne yaparız?

28:24 "Deniz Çoban'a 'Hakemliği bırakma' dedim, bıraktı"

30:58 Sivas mı, İstanbul mu?

32:03 Çalıştığı en iyi teknik direktör

33:11 En iyi takım arkadaşı

33:38 En çok etkilendiği stadyum

34:20 En çalışkan oyuncusu

34:59 En yetenekli oyuncusu

35:25 Sizi en çok sinirlendiren oyuncunuz

35:55 En unutamadığı maç

37:19 En üzüldüğü maç

37:47 En mutlu olduğu an

38:41 Bu fotoğraflar ne anlatıyor?

41:43 Kapanış

Haberin Devamı