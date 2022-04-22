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Fenerbahçeli oyunculardan Rizespor galibiyeti sözleri

#Fenerbahçe#Rossi#Sangare
Fenerbahçeli oyunculardan Rizespor galibiyeti sözleri

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçın ardından Diego Rossi ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

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Takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Diego Rossi, "Zor bir maçtı ama takım olarak iyi iş çıkardık. Şimdi önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de kalıcı olacağım, çok mutluyum. Attığım goller ve yaptım asistlerle takımıma katkı vermeye devam edeceğim." dedi.

Gol attığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Nazım Sangare, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak çok gururlu bir his. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım, inşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Rossi#Sangare

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