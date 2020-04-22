Fenerbahçeli oyunculardan Obradovic'e: "Sen yoksan biz de yokuz"

Fenerbahçe Beko’da Obradovic ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda söz kesildiğini ifade eden Arat, futbol takımıyla ismi anılan dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini ve transfer çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktardı.



Süleyman Arat’ın konuşmalarından öne çıkanlar:



Obradovic, Fenerbahçe Beko’nun sözleşme uzatma teklifine ne yanıt verdi?



Fenerbahçe, Obradovic ile 1+1 yıllık anlaşmak istiyordu bunu 2+1’e yükseltti ve Obradovic ‘evet’ dedi. Kontratta rakamsal bir değişiklik yok ama Obradovic’in düşüncelerinde oluşan bazı değişiklikler buna evet demeye zorladı. Takımda 6 oyuncu ile sözleşme uzattırdı sonra kendisinin Barcelona’ya gideceği konuşulmaya başlayınca başta Sloukas olmak üzere bu oyuncuların hepsi Obradovic’e ‘Biz senin için burada kaldık sen yoksan biz de yokuz’ diye telefondan bizzat söyledikleri belirtildi. Ayrıca bu ekonomik krizde her takım küçülecek dolayısıyla 6 ay önce Fenerbahçe Beko’nun küçülme durumu olunca Obradovic’in gözü korkmuştu ve ben kötü bir takımla devam edemem diyerek kontrat görüşmelerinde tabiri caizse masadan kaçmıştı. Ama sonunda 3 yerden teyit ederek sözleşme uzatmaya ‘evet’ dediğini duydum. Koçun bu kararı takımı da ciddi etkileyecektir taraftar da kendisini çok seviyor gönüllere su serpmiş oldu.

Manuel Pellegrini’nin ismi Fenerbahçe için geçmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu tarz çalıştırıcılara yönelebileceğini düşünüyor musun?



Ekonomik kriz nedeniyle Pellegrini gibi isimlerin olacağını düşünmüyorum ancak burası Fenerbahçe ve birçok hoca doğal olarak gündeme gelecek ama mali tablodan bu isimlerin olacağını düşünmüyorum, olsa harika olurdu ama ekonomik olarak sıkıntılı bir sezona girilecek.



Alanyasporlu Fabrice N’Sakala Fenerbahçe’nin gündeminde mi?



Fenerbahçe N’Sakala’yı düşünüyor sol bek sorununu sezon bitimiyle yaşayacak, N’Sakala ve Caner üstünde duruluyor ancak N’Sakala ile Alanyaspor’dan izin almadan görüşüleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe’de futbolcu yerine direkt kulüple temas kurulur, Yönetim N’Sakala’yı ister ama Caner ihtimali de var. Önümüzdeki haftalarda bu durum daha da netleşecektir.