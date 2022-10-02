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Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş maçını değerlendirdi: "Derbilerde 1 puan kötü değildir"

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş maçını değerlendirdi: Derbilerde 1 puan kötü değildir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 22:40

Spor Toto süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique ve Altay Bayındır karşılaşmayı değerlendirdi.

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Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique ve Altay Bayındır, Beşiktaş ile oynadıkları derbi mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı.

İlk yarıda daha iyi olduklarını kaydeden Ferdi Kadıoğlu, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." dedi.

Derbilerde 1 puanın kötü olmadığını söyleyen Lincoln Henrique, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." diye konuştu.

Altay Bayındır ise "Üzgünüz, buraya her maç olduğu gibi 3 puan almaya geldik. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık ki yer yer yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Perşembe günkü maçımıza, sonra lig maçımıza hazırlanacağız. Birlik ve beraberlik olduğu sürece, taraftarlarımızla beraber olduğumuz sürece, bizler de eleştirilere kulağımızı kapatırsak, başarılı olacağız. Herkes, her şeyin bilincinde. İyi bir hocamız var, o da elinden geleni yapıyor. Bu şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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