Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Portekizli yıldızın menajeri, sportif direktörle buluştu...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nun son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider olarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Trendyol Süper Lig'de de liderliğini sürdüren sarı - lacivertliler için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dönemde performansını gözle görülür bir şekilde yükselten ve ilk 11'de sık sık yer bulan Miguel Crespo'ya talip çıktığı öğrenildi.

OLYMPIAKOS HAREKETE GEÇTİ





Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Miguel Crespo'ya teklif yapmaya hazırlanan Olympiakos, oyuncunun durumunu araştırmaya başladı.

TEMSİLCİSİ, ATİNA'YA GİTTİ

Portekizli yıldızın temsilcisinin, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves ile Atina'da bir araya geldiği belirtildi. Sezon başında da birçok takımla adı anılan Crespo'nun geleceğine dair durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Haberin Devamı

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI





Sarı - lacivertli kulüp, 2 Ekim 2023 tarihinde Crespo'nun mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna kadar mukavele imzalamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.