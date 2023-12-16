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Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Portekizli yıldızın menajeri, sportif direktörle buluştu...

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#FENERBAHÇE#Miguel Crespo#Olympiakos
Fenerbahçeli Miguel Crespoya sürpriz talip Portekizli yıldızın menajeri, sportif direktörle buluştu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 14:12

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde performansını artıran ve ilk 11'de yer bulan Miguel Crespo için flaş bir haber gündeme geldi. Sezon başında da tekliflerin geldiği Portekizli futbolcu için Yunanistan'dan girişimde bulunuldu. İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nun son maçında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider olarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Trendyol Süper Lig'de de liderliğini sürdüren sarı - lacivertliler için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dönemde performansını gözle görülür bir şekilde yükselten ve ilk 11'de sık sık yer bulan Miguel Crespo'ya talip çıktığı öğrenildi.

OLYMPIAKOS HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçeli Miguel Crespoya sürpriz talip Portekizli yıldızın menajeri, sportif direktörle buluştu...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Miguel Crespo'ya teklif yapmaya hazırlanan Olympiakos, oyuncunun durumunu araştırmaya başladı.

TEMSİLCİSİ, ATİNA'YA GİTTİ

Portekizli yıldızın temsilcisinin, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves ile Atina'da bir araya geldiği belirtildi. Sezon başında da birçok takımla adı anılan Crespo'nun geleceğine dair durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

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SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

Fenerbahçeli Miguel Crespoya sürpriz talip Portekizli yıldızın menajeri, sportif direktörle buluştu...

Sarı - lacivertli kulüp, 2 Ekim 2023 tarihinde Crespo'nun mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna kadar mukavele imzalamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Miguel Crespo#Olympiakos

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