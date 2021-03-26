Fenerbahçeli Mesut Özil, en çok kazananlar listesinde!

ABD’de yayımlanan dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılında en çok kazanan sporcuları açıkladı.

Ara transferde Fenerbahçe’ye katılan Mesut Özil; Manchester United’dan Paul Pogba ve Barcelona’dan Antoine Griezmann gibi isimleri geride bırakarak 28.7 milyon dolar ile 49. sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında 106.3 milyon dolarlık kazancıyla İsviçreli tenisçi Roger Federer bulunurken, futbolculardan Cristiano Ronaldo 105 milyon dolarla ikinci, Lionel Messi 95.5 milyon dolarla üçüncü sırayı elde etti.