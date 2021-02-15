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GeriFutbol Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti

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Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti
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Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.

 

Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakırda okul yeniletti

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