Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti. pic.twitter.com/BatrO1WFAS — Spor Arena (@sporarena) February 15, 2021

Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.

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