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Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Brezilya yolcusu

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#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln Henrique
Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Brezilya yolcusu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 23:52

Süper Lig ve yurt dışından talipleri bulunan Fenerbahçeli Lincoln Henrique’nin yeni rotası Brezilya oluyor.

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Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe’de Lincoln Henrique’nin durumu netleşti.

Sarı lacivertliler, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Lincoln’ü, Brezilya’nın Bragantino takımına kiraladı.

Sözleşme imzalamak için bugün ülkesine gidecek olan Lincoln’ün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olarak belirlendi.

Lincoln, Süper Lig'den MKE Ankaragücü'nün gündeminde yer alıyordu.

Geçtiğimiz sezon sakatlanan ve bu sezon sahalara dönen Lincoln Henrique 1 maça çıkabildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a 1 gol attı.

Fenerbahçe’nin, 2022 Temmuz’unda Portekiz’in Santa Clara takımından 3.5 milyon Euro’ya aldığı Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 36 maçta 3 gol attı, 9 asist yaptı.

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Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lincoln Henrique'nin piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln Henrique

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