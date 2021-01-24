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GeriFutbol Fenerbahçeli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor paylaşımı!
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor paylaşımı!

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Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin son paylaşımları çok konuşuldu.

Fenerbahçeli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Instagram'dan bugün yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Pazar günü öğle saatlerinde başında Trabzonspor'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, paylaşıma 'Bordo-mavi' notunu ekledi.

Carolina Alurralde bir süre sonra Fenerbahçeli fotoğrafını paylaştı ve 'Kalbimin birçok rengi var' ifadelerini kullandı.

Alurralde paylaştığı bu storylerin ardından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı ve 'Sarı-mavi' yazdı.

TRABZONSPOR'U TAKİP EDİYOR FENERBAHÇE'Yİ ETMİYOR

Carolina Alurralde'nin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Alurralde'nin Instagram'da Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'u takip ettiği, Fenerbahçe'yi ise takip etmediği ortaya çıktı.

Alurralde, Trabzonspor formasıyla yaz aylarında horon teptiği görüntüleri de paylaşmıştı.

Fenerbahçeli Jose Sosanın eşi Carolina Alurraldeden Trabzonspor paylaşımı

Fenerbahçeli Jose Sosanın eşi Carolina Alurraldeden Trabzonspor paylaşımı

Fenerbahçeli Jose Sosanın eşi Carolina Alurraldeden Trabzonspor paylaşımı


 

 

Fenerbahçeli Jose Sosanın eşi Carolina Alurraldeden Trabzonspor paylaşımı

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