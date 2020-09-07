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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti!

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Fenerbahçeli Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Jose Sosa, Fenerbahçe'de!Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Sosa'nın sağlık kontrollerinin, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçeli Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti

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