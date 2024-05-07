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Fenerbahçeli genç avukat Murat Berke Noyan'ın ölmeden öncesi son paylaşımı yürek sızlattı

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#Fenerbahçe#Murat Berke Noyan#Antalya Barosu
Fenerbahçeli genç avukat Murat Berke Noyanın ölmeden öncesi son paylaşımı yürek sızlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 18:31

Antalya Barosu’na kayıtlı avukat Murat Berke Noyan, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçın ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken yaptığı son paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kalırken taraftarlarını da üzdü.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını zora soktuğu maçın ardından geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Fenerbahçe taraftarı Murat Berke Noyan'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ve dünkü karşılaşmanın ardından fenalaşarak yaşamını yitiren genç avukatın son paylaşımı ise taraf tarafsız herkesin yüreğini sızlattı.

Antalya'da avukatlık yaptığı öğrenilen Murat Berke Noyan, son paylaşımında "Fenerbahçe’nin bizi dipsiz depresyona sürüklediği günlerdeyiz yine" ifadelerini kullandı.

Murat Berke Noyan, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

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Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, genç avukatın ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaşarak "Baromuz üyesi, sevgili kardeşimiz Av. Murat Berke Noyan'ı geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik. Genç yaşta aramızdan ayrılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

 

Fenerbahçeli genç avukat Murat Berke Noyanın ölmeden öncesi son paylaşımı yürek sızlattı

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#Fenerbahçe#Murat Berke Noyan#Antalya Barosu

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