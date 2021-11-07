Fenerbahçeli futbolcular Kayserispor beraberliğini değerlendirdi: "Büyük bir hayal kırıklığı"

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Takım olarak büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Filip Novak, "Büyük bir hayal kırıklığı. Evimizde kaybettik. Futbol böyle bir oyun. Savaşmaya devam etmeliyiz. Umarım geri döneriz. Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz." diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Miha Zajc ise "Oyuna iyi başladık ama yine kornerden gol yedik. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Kendi sahamızda puan kaybettik. Daha iyisini yapmalıyız. Maç kazanmak için çok daha iyi performans sergilemeliyiz." dedi.