Fenerbahçeli futbolcular Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi: "Sonunu en iyi şekilde bitirmeliyiz"

Antalyaspor'u son dakikalarda yenen Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundular.

Emek vererek kazandıklarını söyleyen Altay Bayındır, "Bizim için önemli bir maçtı. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Taraftarımızla beraber ilk iç saha maçıydı. Çok şükür kazandık. Emek veren herkese armağan olsun. Yolumuz uzun. Daha çok maç var. Aynı disiplinle, çalışmalarımı artırarak, eksiklerimizi kapatarak sezonu en iyi şekilde noktalarız." dedi.

Gol yemeden devam etmelerinin önemine değinen genç kaleci, "Kim Min-Jae geldi. Adapte oldu. Çok sıcakkanlı ve iyi bir insan. Hocamız elinden geldiğince her şeyi yapıyor. Aldığımız bu güzel sonucu katlayarak devam ettiririz. Ben de gol yemeden devam ederim inşallah. Bu sezonu en güzel biçimde devam ettiririz umarım." ifadelerini kullandı.

VALENCIA: ŞAMPİYON OLMALIYIZ

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Enner Valencia ise, "Gerçekten çok mutluyum takımımın 3 puan almasına yardım ettiğim için. Bu maçta oynamayı çok istemiştim. Tanrıya şükürler olsun ki oynadım ve takımımın kazanmasına yardım ettim." dedi.

Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Geçen sene göstermiş olduğum performanstan sonra beklentiler daha yüksek. Ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Çok çalışmalıyım. Taraftarımızı mutlu etmek, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz. Buraya geldikleri her maçta onları mutlu etmeliyiz." diye konuştu.

Attıkları gol sorulan Valencia, "Gerçekten çok iyi bir kontrataktı. Mesut topu almıştı. Onun kalitesini ve zekasını biliyordum. Bana sadece topa vurmak kaldı." ifadelerini kullandı.

ZAJC: KARAKTER GÖSTERDİK

Mutlu olduğunu belirten Sloven oyuncu, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Başından itibaren çok zorlayıcıydı. Antalyaspor iyi oynadı, iyi mücadele etti. Bizler son düdüğe karşı savaş verdik, karakter ortaya koyduk. Çok mutluyum. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmem ve gol atabilmem. Takım için gol atmak mutluluk verici."

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