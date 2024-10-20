Fenerbahçeli Saint-Maximin: Mutlu değiliz

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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Filip Kostic ve Dusan Tadic, Samsunspor mücadelesi sonrası açıklamalar yaptı.

Geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu kaydeden Sırp futbolcu Kostic, "Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz. Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, "Puan kaybında çok fazla sebep var, mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci golü de bulduk. İkinci yediğimiz gol, öyle bir gol ki... Atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim. Gol attım ama mutlu değilim." dedi.

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Fenerbahçe'de Dusan Tadic ise "Bana göre önemli olan şey sonuç. Kişisel performansımdan çok sonuç önemli. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Samsunspor zor bir takım ama bizim seviyemizde bir takım bu kadar kolay goller yememeli. Maçta yarattığımız şansları da değerlendiremedik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.