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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, dünya evine girdi!
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi.
Törene Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor camiasından önemli isimler de katıldı.