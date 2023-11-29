×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli Fred, Manchester United kampını ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Fred#Manchester United#Fenerbahçe
Fenerbahçeli Fred, Manchester United kampını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 16:48

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray - Manchester United karşılaşması öncesinde eski takımının kampına ziyarette bulundu.

Haberin Devamı

Sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, İngiliz ekibinin İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Brezilyalı Galatasaray - Manchester United karşılaşması öncesinde eski takımına ziyarette bulundu.

Manchester United resmi hesapları, eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Fred'in görüntülerini paylaştı;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fred#Manchester United#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!