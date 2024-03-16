Fenerbahçeli Djiku'ya 4 dev talip çıktı!

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe'de bu sezon birçok oyuncu sergilediği performans ile Avrupa'nın bazı kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Kanarya'nın Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye önemli talipler olduğu bildirilirken, sarı-lacivertli takımın stoperi için de aynı durumun geçerli olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldızlar da bir bir ilgi görmeye devam ediyor. Takımın savunmasının en önemli isimlerinden birisi olan Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Gösterdiği performans ve istikrarlı yapısı ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Djiku'ya dört kulübün birden talip olduğu iddia edildi. Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi.

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YENİ MİN-JAE OLABİLİR

Hatırlanacağı üzere Napoli, Kanarya'dan daha önce Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi yaklaşık 18 milyon euro bonservis ücreti ile renklerine bağlayıp daha sonra Bayern Münih'e satmıştı. Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

10 MİLYONU DA GEÇEBİLİR

Ancak Ganalı stoper ile ilgilenen takım sayası arttıkça ve rekabet de kızıştıkça bu rakamın daha yukarılara çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Fenerbahçe, Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor. Djiku bu sezon 28 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol 2 asistle oynuyor.