Fenerbahçeli Caner Erkin'den Beşiktaş'a 1.2 milyon TL’lik icra takibi

Ajansspor’un haberine göre; milli futbolcunun başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.

Habere göre, geçen sezon kiralık oynayan Mohammed Elneny de toplam 932 bin 870 Euro’luk iki icra takibi başlattı.