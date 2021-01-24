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Fenerbahçeli Caner Erkin'den Beşiktaş'a 1.2 milyon TL’lik icra takibi
Beşiktaş’tan KAP’a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda, eylül ayında kulübe icra takibi başlatan takımın eski futbolcusu Caner Erkin’in istediği paranın tutarı da ortaya çıktı.
Ajansspor’un haberine göre; milli futbolcunun başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.
Habere göre, geçen sezon kiralık oynayan Mohammed Elneny de toplam 932 bin 870 Euro’luk iki icra takibi başlattı.
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