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GeriFutbol Fenerbahçeli Caner Erkin'den Beşiktaş'a 1.2 milyon TL’lik icra takibi
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Caner Erkin'den Beşiktaş'a 1.2 milyon TL’lik icra takibi

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Beşiktaş’tan KAP’a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda, eylül ayında kulübe icra takibi başlatan takımın eski futbolcusu Caner Erkin’in istediği paranın tutarı da ortaya çıktı.

Ajansspor’un haberine göre; milli futbolcunun başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.

Habere göre, geçen sezon kiralık oynayan Mohammed Elneny de toplam 932 bin 870 Euro’luk iki icra takibi başlattı.

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