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Fenerbahçeli Batshuayi, Union SG maçı biletlerini topladı!

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Belçika
Fenerbahçeli Batshuayi, Union SG maçı biletlerini topladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Union SG maçı için yakınlarını davet etti.

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Fenerbahçe Kulübü’nün Union Saint-Gilloise maçı için futbolculara dağıttığı tüm biletleri Michy Batshuayi aldı.

Belçikalı futbolcunun, ülkesinde oynanacak karşılaşmaya, ailesi ve yakın arkadaşlarını davet ettiği öğrenildi. 21 bin 500 kişilik Lotto Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Batshuayi’nin 50 civarında yakını tribünden izleyecek.

Batshuayi: Ailem maçta olacak

Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Belçika

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