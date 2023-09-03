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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü Berke Özer'e kaptırdı! Maçı tribünden izledi

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#Fedorovtseva#Berke Özer#Eyüpspor
Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü Berke Özere kaptırdı Maçı tribünden izledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 12:45

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın 19 yaşındaki yıldız voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın gönlünü Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e kaptırdığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın 19 yaşındaki yıldız voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

19 yaşındaki yıldızının eski Fenerbahçeli futbolcuyla aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYİNCE...

Arina Federovtseva, dün gece oynanan Eyüpspor-Girseunspor maçını tribünden izledi.

Eyüpspor-Giresunspor maçını tribünden takip eden 19 yaşındaki voleybolcu Arina Fedorovtseva’nın son zamanlarda adı sıklıkla Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile anılıyordu. Arina'nın maçı tribünden takip etmesinin ardından bu iddiaları doğrulanmış oldu.

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'FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR' DEMİŞTİ

Arina Federovtseva, geçen sene verdiği bir röportajda futbolcuların kendisine mesaj attığın söylemişti, Rus voleybolcu "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika" ifadelerini kullanmıştı.

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Ayrıca "Türk erkeklerinin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyleyen genç voleybolcu bu konuda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım"

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#Fedorovtseva#Berke Özer#Eyüpspor

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