Fenerbahçe'den Wilfred Zaha için yeni teklif! Sarı lacivertli ekip gözünü kararttı...

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın planı yeni sezonda takımı Arda Güler’in üzerine kurmaktı. Yönetim, 18 yaşındaki oyuncuyu satsa da 1 sezon daha kiralık olarak kalmasını umuyordu. Ancak genç yıldızın kariyerine artık Avrupa’da devam etmek istemesi nedeniyle bu planlar suya düştü.

CAMİADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM

Arda’nın bu kadar erken ayrılıyor oluşu, yeni sezon öncesinde camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İsmail Kartal yönetiminde yeni bir sayfa açıp, şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen Fenerbahçe’de yönetim, bu olumsuz havayı bir an önce dağıtmak istiyor.

ZAHA İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Bunun için Wilfried Zaha transferini bitirmek adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Zaha’nın menajeri ve abisi olan Herve ile bir kez daha temas kurdu.

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YENİ TEKLİF SUNULDU

Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro’yu bulan senelik maaş ve imza parasıyla yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü. West Ham şu anda bu transferde Kanarya’nın en büyük rakibi konumunda. Ancak İngiliz ekibinin henüz resmi bir girişimde bulunmamış olması, SarıLacivertliler’in avantajı.