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Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken açıklama: 'Bu maçı oynamakla zorunlu tutulduk!'

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#FENERBAHÇE#Zeki Murat Göle#Furkan Akyüz
Fenerbahçeden Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken açıklama: Bu maçı oynamakla zorunlu tutulduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 21:00

Süper Kupa'da oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak olan Zeki Murat Göle ve kaleci Furkan Akyüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi sarı - lacivertli takımın başında yer alacak olan Zeki Murat Göle ve kaleci Furkan Akyüz açıklama yaptı.

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"BU MAÇI OYNAMAYA ZORUNLU TUTULDUK"

A takımı dinlendirdiklerini söyleyen Göle, "Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ülke puanımıza katkı sağlamak için mücadele veriyoruz. Avrupa'da ülke olarak finallere ihtiyacımız var. Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak hedefimiz şampiyon olmak. Avrupa'daki kritik mücadele öncesi yüksek şiddetli bir maç oynamak zorunda tutulduk ve bunu doğru bulmuyoruz. Üç gün aralıkla iki deplasmana gitmek zorundaydık. A takımımızı dinlendirip genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerleri sonuna kadar göstermeye çalışacağız. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı kefede değerlendirmek ve herkesin aynı düşüncede olmasını isterdik." dedi.

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Fenerbahçeden Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken açıklama: Bu maçı oynamakla zorunlu tutulduk

"TERCİHİMİZİ AVRUPA'DAN YANA KULLANDIK"

Bir tercih yapmak zorunda olduklarını dile getiren Furkan Akyüz ise "Fenerbahçe olarak sunulan fikstürde bir tercih yapmamız gerekiyordu. Biz de bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak için tercihimizi Avrupa maçından yana kullandık." ifadelerini kullandı.

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#FENERBAHÇE#Zeki Murat Göle#Furkan Akyüz

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