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Fenerbahçe'den stopere transfer kararı! Kiminle yollar ayrılacak?

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#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Kartal
Fenerbahçeden stopere transfer kararı Kiminle yollar ayrılacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

Beklenmeyen stoper sakatlıkları ve sezon başında kadro yapılanmasında eksikliği bilinen 6 numaraya devre arasında transfer yapmak için şimdiden araştırmalara başlayan Fenerbahçe teknik heyeti, bir yandan da kadrodan ayrılması gerekecek en az 3 oyuncuyu belirlemeye çalışıyor.

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TFF’nin 14 yabancı kuralı gereği kadrosunu dizayn etmeye çalışan İsmail Kartal ve ekibi, yönetimle koordineli olarak hem alınacak yeni futbolcuları hem gidecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

SAKATLIKLAR SONRASI STOPER ALMAK ŞART

Rodrigo Becao’nun Pendik maçında yaşadığı sakatlığın ciddi çıkması, defansın göbeğine en az 1 transfer yapılmasını zorunlu hale getirdi. Sezon başında Becao, Djiku, Serdar Aziz, Samet Akaydın gibi isimlerle en alternatifli bölge olarak görülmesine rağmen Becao ve Serdar Aziz'in ameliyat yaşaması, Djiku'nun uzun sakatlığı yüzünden zorunlu olarak Samet-Oostewolde ikilisi stoperde oynarken alt yapıdan Yusuf Akçiçek takviyesinin yapılması gerekmişti.

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KENT VE KING VEDAYA EN YAKIN İSİMLER

Geçen sezondan beri sakat olan Lincoln Henrique’nin de devre arası dönmesi ve stoper ile 6 numara takviyeleriyle yabancı sayısı 17’ye ulaşacağından en az 3 oyuncu ile yollar ayrılacak. Şansları iyi değerlendiremeyen Ryan Kent, sakatlıktan yakasını kurtarıp bir türlü istikrarlı bir performans yakalayamayan Joshua King gözden çıkarılmaya en yakın iki isim olarak öne çıkıyor. Sakatlık sonrası performansına bakılacak olan Lincoln, ciddi bir form düşüşü yaşayan Miha Zajc ile iyi bir teklif gelirse Batshuayi ile de yol ayrımı yaşanabilecek isimler arasında.

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#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Kartal

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